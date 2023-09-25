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25 сентября, 12:04

В РАН пересчитали заболевших "пиролой" по всему миру

Онищенко заявил, что новый штамм "пирола" обнаружен у 145 человек в мире

В мире зарегистрировано около 145 случаев нового подвида коронавируса "пирола". Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"По состоянию на 20 сентября 2023 года было зарегистрировано 145 случаев BA.2.86 (коронавируса "пирола". — Прим. Лайфа)… Хорошо, что на этих единичных случаях мы научились определять этого "омикрона", этот субвариант "омикрона", отметил он.

По мнению Онищенко, число заражений "пиролой" будет увеличиваться, однако особой опасности болезнь не представляет. Академик напомнил, что штаммы с большей летальностью фиксировались в 2020 году. На данный момент в мире около 700 миллионов человек перенесли коронавирус, скончались от болезни семь миллионов. В России количество переболевших составляет свыше 23 миллионов граждан, уточнил эксперт.

Вирусолог рассказал, насколько опасен новый вариант ковида "пирола"

Вирусолог рассказал, насколько опасен новый вариант ковида "пирола"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет случаев нового варианта коронавируса "пирола". Болезнь похожа на тяжёлый грипп или ОРВИ, отметила она. При этом обойти российскую тест-систему "пирола" не может.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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