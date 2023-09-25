В РАН пересчитали заболевших "пиролой" по всему миру

В мире зарегистрировано около 145 случаев нового подвида коронавируса "пирола". Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"По состоянию на 20 сентября 2023 года было зарегистрировано 145 случаев BA.2.86 (коронавируса "пирола". — Прим. Лайфа)… Хорошо, что на этих единичных случаях мы научились определять этого "омикрона", этот субвариант "омикрона", — отметил он.

По мнению Онищенко, число заражений "пиролой" будет увеличиваться, однако особой опасности болезнь не представляет. Академик напомнил, что штаммы с большей летальностью фиксировались в 2020 году. На данный момент в мире около 700 миллионов человек перенесли коронавирус, скончались от болезни семь миллионов. В России количество переболевших составляет свыше 23 миллионов граждан, уточнил эксперт.