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7 сентября, 13:11

Глаза 6-месячного малыша из Таиланда стали фиолетовыми из-за лекарства от ковида

<p>Глаза заболевшего ковидом мальчика из Таиланда до лечения и после. Обложка © <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2023.1154814/full" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Frontiers.org</a></p>

Глаза заболевшего ковидом мальчика из Таиланда до лечения и после. Обложка © Frontiers.org

В Таиланде у младенца, заболевшего ковидом, из-за курса лечения глаза изменили цвет, превратившись из тёмно-карих в фиолетовые. Об этом сообщил научный портал Frontiers.

Шестимесячный мальчик был доставлен в больницу Бангкока с кашлем и высокой температурой. Его тест на ковид дал положительный результат, малыша начали лечить медикаментозно. Спустя 18 часов мать ребёнка заметила, что тёмно-карие глаза мальчика приобрели странный фиолетовый оттенок, это было особенно заметно при солнечном свете.

Осмотр показал, что в роговице его глаза скопилось значительное количество синего пигмента. Врачи продолжили лечение тем же препаратом, ведь никаких негативных эффектов для здоровья пациента, кроме изменения цвета глаз, замечено не было: сам мальчик не испытывал дискомфорта. Малыша лечили ещё три дня, а когда его состояние улучшилось, ему перестали давать препарат. И спустя ещё пять дней глаза ребёнка обрели свой естественный цвет.

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Кстати, а вы знаете, как образуется цвет глаз и что делает некоторые оттенки глаз более редкими, чем другие? Ранее Лайф рассказывал, что к чему, какой цвет самый распространённый, а какой, напротив, практически не встречается.

Юрий Лысенко
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