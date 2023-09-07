Глаза 6-месячного малыша из Таиланда стали фиолетовыми из-за лекарства от ковида

В Таиланде у младенца, заболевшего ковидом, из-за курса лечения глаза изменили цвет, превратившись из тёмно-карих в фиолетовые. Об этом сообщил научный портал Frontiers.

Шестимесячный мальчик был доставлен в больницу Бангкока с кашлем и высокой температурой. Его тест на ковид дал положительный результат, малыша начали лечить медикаментозно. Спустя 18 часов мать ребёнка заметила, что тёмно-карие глаза мальчика приобрели странный фиолетовый оттенок, это было особенно заметно при солнечном свете.

Осмотр показал, что в роговице его глаза скопилось значительное количество синего пигмента. Врачи продолжили лечение тем же препаратом, ведь никаких негативных эффектов для здоровья пациента, кроме изменения цвета глаз, замечено не было: сам мальчик не испытывал дискомфорта. Малыша лечили ещё три дня, а когда его состояние улучшилось, ему перестали давать препарат. И спустя ещё пять дней глаза ребёнка обрели свой естественный цвет.