Проверьте себя: Какой цвет глаз самый редкий и почему так получилось

Цвет глаз определяется количеством меланина в радужке и в передней части зрачка. Чем больше меланина, тем темнее цвет глаз. Например, люди с карими глазами имеют большее количество меланина, чем люди с голубыми глазами.

Самые популярные и самые редкие оттенки глаз

Самыми популярными оттенками глаз являются карий и голубой. Карие глаза встречаются у около 79% населения мира, а голубые — у 8%. Следом идут зелёные глаза, которые имеются у порядка 7% населения. Самым редким цветом глаз является серый и фиолетовый. Серые глаза имеются у менее чем 1% населения, а фиолетовые глаза — и вовсе исключение. Встречаются только у некоторых людей с альбинизмом.

Какие оттенки глаз являются самыми редкими? Фото © Freepik / master1305

Как образуется серый цвет глаз

Серый цвет глаз бывает у людей, у которых в наружном слое радужки меньше меланина, чем во внутреннем. Свет проходит через верхний слой, затем отражается от внутреннего. Это приводит к образованию облака в строме, которое может выглядеть как серая, синяя или зелёная радужка. У женщин чаще серые глаза с голубым оттенком, а у мужчин — серые с зелёным оттенком.

Что определяет цвет глаз? Фото © Freepik / valuavitaly

Плюсы жизни с серыми глазами

Люди с серыми глазами обладают большим количеством коллагена в радужке, что укрепляет роговицу и сохраняет форму глаза.

Сероглазые люди испытывают меньше боли, чем люди с тёмными глазами. Облегчение боли распространяется на чрезвычайно болезненные ситуации, такие как роды.

Люди с серыми глазами менее чувствительны к алкоголю, так что могут принимать немного большую дозу, чем люди с тёмными глазами, прежде чем опьянеть.

Собеседники воспринимают сероглазых людей как спокойных и интеллигентных. Мужчины считают женщин с серыми глазами более привлекательными, в основном потому, что такая внешность встречается довольно редко.

Какие интересные факты связаны с цветом радужки глаза? Фото © Freepik / valuavitaly

Интересные факты о цвете радужки человеческого глаза

Радужка человеческого глаза может изменять свой цвет в зависимости от освещения и настроения.

У новорождённых детей глаза часто имеют голубой цвет из-за низкого уровня меланина. Однако в течение первых шести месяцев жизни меланин начинает производиться в большем количестве — и цвет глаз может измениться.

У некоторых людей бывает гетерохромия, когда глаза имеют разные цвета. Это редкое состояние, которое может быть наследственным или обусловленным травмой или болезнью.