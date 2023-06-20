Проверьте себя: Какой цвет глаз самый редкий и почему так получилось
Как образуется цвет глаз и что делает некоторые оттенки глаз более редкими, чем другие? В материале ниже рассказываем, что к чему, какой цвет самый распространённый, а какой, напротив, практически не встречается. И это ещё не всё!
Цвет глаз определяется количеством меланина в радужке и в передней части зрачка. Чем больше меланина, тем темнее цвет глаз. Например, люди с карими глазами имеют большее количество меланина, чем люди с голубыми глазами.
Самые популярные и самые редкие оттенки глаз
Самыми популярными оттенками глаз являются карий и голубой. Карие глаза встречаются у около 79% населения мира, а голубые — у 8%. Следом идут зелёные глаза, которые имеются у порядка 7% населения. Самым редким цветом глаз является серый и фиолетовый. Серые глаза имеются у менее чем 1% населения, а фиолетовые глаза — и вовсе исключение. Встречаются только у некоторых людей с альбинизмом.
Какие оттенки глаз являются самыми редкими? Фото © Freepik / master1305
Как образуется серый цвет глаз
Серый цвет глаз бывает у людей, у которых в наружном слое радужки меньше меланина, чем во внутреннем. Свет проходит через верхний слой, затем отражается от внутреннего. Это приводит к образованию облака в строме, которое может выглядеть как серая, синяя или зелёная радужка. У женщин чаще серые глаза с голубым оттенком, а у мужчин — серые с зелёным оттенком.
Что определяет цвет глаз? Фото © Freepik / valuavitaly
Плюсы жизни с серыми глазами
- Люди с серыми глазами обладают большим количеством коллагена в радужке, что укрепляет роговицу и сохраняет форму глаза.
- Сероглазые люди испытывают меньше боли, чем люди с тёмными глазами. Облегчение боли распространяется на чрезвычайно болезненные ситуации, такие как роды.
- Люди с серыми глазами менее чувствительны к алкоголю, так что могут принимать немного большую дозу, чем люди с тёмными глазами, прежде чем опьянеть.
- Собеседники воспринимают сероглазых людей как спокойных и интеллигентных. Мужчины считают женщин с серыми глазами более привлекательными, в основном потому, что такая внешность встречается довольно редко.
Какие интересные факты связаны с цветом радужки глаза? Фото © Freepik / valuavitaly
Интересные факты о цвете радужки человеческого глаза
- Радужка человеческого глаза может изменять свой цвет в зависимости от освещения и настроения.
- У новорождённых детей глаза часто имеют голубой цвет из-за низкого уровня меланина. Однако в течение первых шести месяцев жизни меланин начинает производиться в большем количестве — и цвет глаз может измениться.
- У некоторых людей бывает гетерохромия, когда глаза имеют разные цвета. Это редкое состояние, которое может быть наследственным или обусловленным травмой или болезнью.
Теперь вы знаете, как образуется цвет глаз, какие оттенки глаз являются самыми популярными и редкими, почему зелёный цвет глаз самый редкий, а также несколько интересных фактов о цвете радужки человеческого глаза.
Shutterstock