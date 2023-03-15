Американский священник заявил о желании тысяч христиан переехать в Россию

Тысячи христиан на Западе мечтают перебраться в Россию. Об этом заявил клирик храма Богоявления в деревне Красново Ярославской области священник Иосиф Глисон, который эмигрировал из США в РФ.

Ранее отец Иосиф жил в американском штате Техас, затем служил в храме Антиохийской православной церкви в штате Иллинойс. В 2017 году со своими детьми он перебрался под Ростов Великий, устроившись священником Русской православной церкви.

"Уже тысячи человек в США, Австралии, Канаде и Великобритании хотят переехать в Россию, хотя есть бюрократические сложности. Они знают, что здесь Бог, что здесь истинная вера. Я сам переехал в Россию, потому что Верховный суд США разрешил однополые браки. Я понял, что Америка против Бога, против христианства. А мы с семьёй хотели жить в стране, которая повернулась к Богу", — пояснил отец Иосиф в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что многие жители США не имеют ничего против России, чего не скажешь о государственной власти в Америке. Отец Иосиф назвал её сатанистской, выступающей против не только РФ, но даже американцев. Отец Иосиф напомнил, что в США мало православных, а вот протестантов и католиков много, и многие из них против однополых браков, идеологии трансгендеров и прочего подобного. Священнослужитель призвал показывать истинную Россию в Интернете, соцсетях, блогах, а не только в СМИ, которые блокируются на Западе.