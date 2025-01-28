«Оживляет душу»: В РПЦ раскрыли необходимое число молитв в неделю, чтобы не прогневать Бога

Молитва — это основа единения души с Господом. Именно через молитву Бог проявляет свою волю в жизни человека. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, рассказал в беседе с Life.ru, как часто следует молиться, чтобы угодить Богу и сохранить духовное равновесие.

Утренние и вечерние молитвы считаются обязательными. По словам Харитонова, утром человек благодарит Бога за прошедшую ночь и просит благословения на новый день, а вечером — за прошедшие сутки. В течение дня можно читать короткие обращения, такие как Иисусова молитва или молитва Богородице.

Это обычные молитвы, которые читают в течение дня. Когда мы молимся Богу, мы беседуем с ним. А когда читаем Евангелие, Бог беседует с нами. Поэтому важно читать Евангелие, а также труды Святых Отцов. Это тоже своего рода беседа, только уже со святыми. Любое слово Божие освящено, оно живо, оживляет душу и даёт ей успокоение. Молитва помогает человеку духовно развиваться. Константин Харитонов Протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете

Посещение богослужений протоиерей называет необходимым: субботние вечерние службы — это жертва Богу от человека, а воскресные утренние — жертва Бога человеку. Таким образом, минимум 14 молитв в неделю и участие в богослужениях обеспечивают духовное развитие и благословение на жизнь.

«На молитве нельзя ничего себе представлять — ни благодатных ощущений, ни благоуханий, ни видений. Это может быть обманом дьявола, и последствия могут быть печальными. Молитва должна быть простой, безвидной, внимательной и с покаянием», — отметил Харитонов.