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Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 10:11

Стало известно о начале освобождения Запорожской области с востока

Рогов: ВС РФ начали наступление в Запорожской области с восточной стороны

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Продвижение российских сил к западной границе ДНР открыло путь к началу освобождения оккупированных районов Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Выход российских войск на западную границу ДНР в районе сёл Шевченко, Новое Поле, Зелёное Поле, Новосёлка, Новополь открыл новый участок фронта по освобождению Запорожской области», — передаёт РИА «Новости» его слова.

Рогов также подчеркнул, что до недавнего времени российские войска осуществляли продвижение в Запорожской области преимущественно с южной стороны. Однако, по его словам, на данный момент также фиксируется наступательная активность группировок ВС РФ с восточной стороны.

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Ранее стало известно, что подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, успешно взяли под контроль населённый пункт Запорожье. Минобороны РФ, комментируя это событие, подчеркнуло, что освобождение посёлка является значимым этапом на пути к окончательному освобождению территории ДНР.

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Ольга Сливченко
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