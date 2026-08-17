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17 августа, 08:53

«Герани-4» ударили по двум складам ВСУ в Новониколаевке и Гавриловке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amanda Edwards

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amanda Edwards

Российские войска нанесли удары по двум складам ВСУ в ДНР и Харьковской области. Для поражения целей применялись беспилотники «Герань-4 сикер», сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в районе Новониколаевки в ДНР был атакован склад боеприпасов украинских формирований.

Ещё одной целью стало хранилище беспилотников квадрокоптерного типа в районе Гавриловки Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение целей.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российская «Герань» поразила логистический центр ВСУ в Сумской области. По данным Минобороны, объект использовался для приёма и хранения военного имущества.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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