«Герани-4» ударили по двум складам ВСУ в Новониколаевке и Гавриловке
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Российские войска нанесли удары по двум складам ВСУ в ДНР и Харьковской области. Для поражения целей применялись беспилотники «Герань-4 сикер», сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, в районе Новониколаевки в ДНР был атакован склад боеприпасов украинских формирований.
Ещё одной целью стало хранилище беспилотников квадрокоптерного типа в районе Гавриловки Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение целей.
Ранее Life.ru рассказывал, как российская «Герань» поразила логистический центр ВСУ в Сумской области. По данным Минобороны, объект использовался для приёма и хранения военного имущества.
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