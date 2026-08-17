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17 августа, 08:46

«Птичек сбивать — благое дело»: Российская лучница стала охотницей за дронами ВСУ

Боец Умка призналась, что стрельба из лука вдохновила её уничтожать БПЛА ВСУ

Боец Умка. Обложка © RT

Боец Умка. Обложка © RT

Российская военнослужащая с позывным Умка решила попробовать себя в борьбе с украинскими беспилотниками после многолетнего увлечения оружием. До службы она 12 лет занималась стрельбой из лука, а затем освоила пулевую стрельбу.

До места службы девушка добиралась на собственном мотоцикле: сначала проехала из Смоленска в Тулу, а уже оттуда отправилась на передовую. Сейчас Умка входит в мобильную огневую группу и защищает небо от вражеских БПЛА.

Боец ВС РФ сбил украинский беспилотник, бросив в него автомат
Боец ВС РФ сбил украинский беспилотник, бросив в него автомат

«Я думала, что раз на гражданке с оружием как-то у меня всё сложилось, почему бы себя здесь не попробовать? Тем более «птичек» сбивать — это благое дело», — рассказала боец военкору RT.

Свободное от дежурств время она посвящает тушению пожаров, которые возникают после атак украинских дронов. Уже на месте девушка научилась водить КАМАЗ и теперь участвует в выездах пожарных расчётов. Такие выезды даются тяжело из-за жары и постоянной необходимости пополнять запас воды, подчеркнула военнослужащая.

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Ранее житель Мариуполя сбил украинский беспилотник из лука с первого выстрела. В тот момент он тренировался во дворе и, заметив снижавшийся дрон, выпустил в него стрелу.

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Борис Эльфанд
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