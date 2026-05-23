«Попал с первого выстрела»: Житель Мариуполя сбил дрон ВСУ из лука у себя во дворе

Житель Мариуполя Борис Кленин рассказал, что во время периода украинской оккупации города ему удалось сбить беспилотник из лука. По его словам, в момент инцидента он тренировался во дворе и отрабатывал стрельбу по мишени, когда услышал звук дрона.

Кленин утверждает, что беспилотники регулярно использовались в городе для наблюдения и предшествовали обстрелам. Он отметил, что аппарат находился на небольшой высоте и постепенно снижался, после чего он произвёл выстрел.

«Я выстрелил и с первой стрелы получилось, что я его сбил», — рассказал мужчина ИС «Вести», добавив, что после появления дронов жители района жили в постоянном напряжении.

Ранее Life.ru писал, что силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников утром 23 мая. Дроны были сбиты над территориями трёх регионов — Брянской, Курской, Калужской и Рязанской областей.