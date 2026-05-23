22 мая, 22:53

Падение обломков БПЛА в Новороссийске привело к возгоранию на нефтебазе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника пострадал местный житель. Мужчина находился на улице в момент, когда фрагменты дрона рухнули в городе. Пострадавшего оперативно госпитализировали. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Об этом сообщил Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Обломки БПЛА также упали на территории нефтебазы, что привело к возгоранию. Пламя охватило несколько технических и административных зданий, а также задело топливный терминал. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

Небензя: Европейские члены СБ ООН глумятся над жертвами атаки ВСУ в ЛНР

За минувшие сутки Энергодар в Запорожской области несколько раз подвергся атакам беспилотников Вооружённых сил Украины. Системами ПВО были сбиты более 10 дронов на подходе и в черте города. Мэр города Максим Пухов предупреждает о сохраняющейся высокой активности дронов и призывает соблюдать меры безопасности, сократить передвижение по открытой местности и не игнорировать сигналы тревоги.

Виталий Приходько
