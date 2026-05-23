22 мая, 22:00

ВСУ нанесли удары по Энергодару, в том числе по школе и администрации города

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Alieksieiev

За минувшие сутки Энергодар в Запорожской области несколько раз подвергся атакам беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, системами ПВО были сбиты более 10 дронов на подходе и в черте города.

Сбитый дрон. Фото © Telegram / Пухов LIVE

«Только за сегодняшний день: Удар по территории СОШ 5, два удара по зданию администрации, удар по входной группе одного из МКД по ул. Курчатова, по вышкам сотовой связи, повреждены несколько гражданских автомобилей, под постоянными атаками одна из транспортных артерий, ведущих в Энергодар», — пишет он. Пострадавших нет.

Пухов также предупреждает о сохраняющейся высокой активности дронов и призывает соблюдать меры безопасности, сократить передвижение по открытой местности и не игнорировать сигналы тревоги.

С 22 на 23 мая расчёты ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ, летевших на Москву
Ранее Life.ru писал, что в результате атак Вооружённых сил Украины по ДНР пострадали восемь человек, среди них есть ребёнок. В Петровском районе Донецка беспилотник нанёс удар, в результате которого мужчина получил ранения средней тяжести. В Калининском районе Донецка пострадали девочка 14 лет, две женщины и молодой человек. В Докучаевске один местный житель получил серьёзные травмы. В Волновахе пострадала женщина, а в Красноармейске — мужчина. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Тимур Хингеев
