С 22 на 23 мая расчёты ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё два украинских беспилотника на подлёте к Москве, доведя общее число сбитых дронов до 16. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал Собянин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников. Пять беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Северной стороной и мысом Херсонес. Пострадавших и повреждений нет.