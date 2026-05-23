С 22 на 23 мая расчёты ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ, летевших на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich
Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё два украинских беспилотника на подлёте к Москве, доведя общее число сбитых дронов до 16. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал Собянин.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников. Пять беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Северной стороной и мысом Херсонес. Пострадавших и повреждений нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.