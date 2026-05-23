Системы ПВО сбили ещё один украинский дрон, летевший на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника на подлёте к столице расчётами противовоздушной обороны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он.
Ранее Сергей Собянин сообщил о перехвате трёх украинских дронов. С начала суток российские системы противовоздушной обороны ликвидировали уже 14 беспилотных летательных аппаратов. На местах работают экстренные службы.
