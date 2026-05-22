С начала суток на подлёте к Москве сбили уже 13 беспилотников

Системы противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника, летевших на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Общее число сбитых дронов с начала суток составило 13 аппаратов.

«Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших в результате атаки Вооружённых сил Украины за сутки. В Петровском районе Донецка ударный беспилотник атаковал мужчину, он получил ранения средней степени тяжести. В Калининском районе столицы региона под удар попала 14-летняя девочка, а также две женщины и парень. В Докучаевске серьёзные травмы получил местный житель. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.