22 мая, 20:01

Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших в сторону Москвы

Перехвачены ещё два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве. Сотрудники оперативных служб работают в районе падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё двух беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Системы ПВО сбили два БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Ранее в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, трое мужчин получили травмы. Инцидент произошёл в районе хутора Красиво. Пострадавшие самостоятельно добрались до Грайворонской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у всех троих акубаротравмы и оказали необходимую помощь.

Алена Пенчугина
