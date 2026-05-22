Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших в сторону Москвы

Перехвачены ещё два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве. Сотрудники оперативных служб работают в районе падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё двух беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, трое мужчин получили травмы. Инцидент произошёл в районе хутора Красиво. Пострадавшие самостоятельно добрались до Грайворонской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у всех троих акубаротравмы и оказали необходимую помощь.