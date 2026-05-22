Системы ПВО сбили два БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что системы ПВО зафиксировали и уничтожили 41 украинский беспилотник самолётного типа в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. По данным Минобороны, аппараты были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом.