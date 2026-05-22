Над регионами России за шесть часов сбили 41 дрон ВСУ

Российские ПВО зафиксировали и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа в течение шести часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, аппараты были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Тем временем Севастополь отражает атаку ВСУ. В городе активно задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбиты два украинских беспилотника в районе Северной стороны и мыса Херсонес.