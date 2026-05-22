В Брянской области при атаке ВСУ на автомобиль погибла женщина

В Севске Брянской области украинский дрон целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю, в результате чего погибла женщина. Информацию об атаке в своём канале на платформе МАКС сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар БПЛА «Дартс» по гражданскому автомобилю в Севске. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница», — написал он.

Женщина, сидевшая за рулём, получила осколочные ранения. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшую больницу. Врачи уже оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, ранив мужчину. Инцидент произошёл у села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Пострадавшего экстренно доставили в областную клиническую больницу. Врачи диагностировали у него тяжёлое проникающее ранение грудной клетки. Кроме того, зафиксированы множественные осколочные повреждения лица, рук и ног.