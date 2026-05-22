Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 03:58

В Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

В Белгородской области не утихают атаки украинских беспилотников на гражданских. В ночь на 22 мая в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон вооружённых формирований Украины атаковал автомобиль, сообщили в оперштабе региона.

В результате удара пострадал мужчина. Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу с тяжёлыми травмами. У пострадавшего диагностированы проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается.

Транспортное средство в результате атаки также повреждено.

В Шебекинском округе дроны ВСУ ранили трёх человек
В Шебекинском округе дроны ВСУ ранили трёх человек

Ранее Life.ru писал, что в Борисовском районе Белгородской области украинский беспилотник нанёс удар по машине скорой помощи. В результате атаки пострадал водитель.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar