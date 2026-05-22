В Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images
В Белгородской области не утихают атаки украинских беспилотников на гражданских. В ночь на 22 мая в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон вооружённых формирований Украины атаковал автомобиль, сообщили в оперштабе региона.
В результате удара пострадал мужчина. Бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу с тяжёлыми травмами. У пострадавшего диагностированы проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается.
Транспортное средство в результате атаки также повреждено.
Ранее Life.ru писал, что в Борисовском районе Белгородской области украинский беспилотник нанёс удар по машине скорой помощи. В результате атаки пострадал водитель.
