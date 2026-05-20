Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 мая, 04:28

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

В Борисовском районе Белгородской области украинский беспилотник нанёс удар по машине скорой помощи. Инцидент произошёл поздно вечером на участке автодороги Борисовка – Головчино, сообщили в оперативном штабе региона.

FPV-дрон атаковал карету медиков. В результате удара пострадал водитель. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Сам автомобиль получил повреждения.

Ранее Life.ru писал, что Белгород и Белгородский район подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительной информации, пострадавших нет, однако один из снарядов повредил жилой дом в Белгороде, пробив кровлю многоквартирного здания. На месте работают оперативные службы.

Юния Ларсон
