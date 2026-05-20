ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ ракетами

Белгород и Белгородский район вновь подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб региона утром 20 мая.

По предварительной информации, пострадавших нет. Однако один из снарядов повредил жилой дом в Белгороде, пробив кровлю многоквартирного здания.

Все оперативные службы находятся на местах. Идёт уточнение информации о других возможных последствиях атаки.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 20 мая сообщил об уничтожении одного беспилотника над территорией региона. Силы противовоздушной обороны продолжают работу.