Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбито уже два БПЛА
Обложка © Telegram / Минобороны России
Севастополь отражает атаку ВСУ, сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев. В городе активно задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
По предварительной информации, сбиты два украинских беспилотника в районе Северной стороны и мыса Херсонес. Жителей призвали сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что в Брянской области при атаке ВСУ на автомобиль погибла женщина. Ещё одна мирная жительница получила ранения. Её оперативно доставили в ближайшую больницу.
