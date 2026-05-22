Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбито уже два БПЛА

Севастополь отражает атаку ВСУ, сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев. В городе активно задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

По предварительной информации, сбиты два украинских беспилотника в районе Северной стороны и мыса Херсонес. Жителей призвали сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при атаке ВСУ на автомобиль погибла женщина. Ещё одна мирная жительница получила ранения. Её оперативно доставили в ближайшую больницу.