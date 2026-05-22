Трое мирных жителя ранены при атаках БПЛА на авто в Белгородской области
Обложка © Life.ru
В Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, трое мужчин получили травмы. О последствиях налёта сообщили в региональном оперштабе.
Инцидент произошёл в районе хутора Красиво. Пострадавшие самостоятельно добрались до Грайворонской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у всех троих акубаротравмы и оказали необходимую помощь.
От предложенной госпитализации мужчины отказались. Автомобиль в результате атаки получил повреждения.
Ранее сообщалось, что в городе Севске Брянской области украинский дрон «Дартс» целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю, в результате погибла женщина. Другая женщина, сидевшая за рулём, получила осколочные ранения. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшую больницу. Врачи уже оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.