22 мая, 18:39

Трое мирных жителя ранены при атаках БПЛА на авто в Белгородской области

Обложка © Life.ru

В Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, трое мужчин получили травмы. О последствиях налёта сообщили в региональном оперштабе.

Инцидент произошёл в районе хутора Красиво. Пострадавшие самостоятельно добрались до Грайворонской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у всех троих акубаротравмы и оказали необходимую помощь.

От предложенной госпитализации мужчины отказались. Автомобиль в результате атаки получил повреждения.

В Белгородской области дрон ВСУ тяжело ранил мужчину

Ранее сообщалось, что в городе Севске Брянской области украинский дрон «Дартс» целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю, в результате погибла женщина. Другая женщина, сидевшая за рулём, получила осколочные ранения. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшую больницу. Врачи уже оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

Юлия Сафиулина
