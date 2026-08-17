Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 04:17

Боец ВС РФ сбил украинский беспилотник, бросив в него автомат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Военнослужащий с позывным Шах из группировки войск «Восток» поделился подробностями нестандартного эпизода в ходе боевых действий под Рыбальским в Запорожской области. Боец сбил украинский дрон, бросив в него автомат.

Шах подчеркнул, что военнослужащие, обеспечивающие прикрытие техники, постоянно контролируют воздушное пространство. При обнаружении БПЛА бойцы стараются поразить их из стрелкового оружия.

«Стреляем по дрону и внезапно заканчивается (боекомплект. — Прим. Life.ru). Я был вынужден бросить автомат в дрон, я его сбил»,приводит слова военного РИА «Новости».

Новости СВО 17 августа: ВС РФ взяли Кудиевку и Першомарьевку в ДНР, ломают оборону ВСУ в Орехове, Зеленский потерял доверие Евросоюза
Новости СВО 17 августа: ВС РФ взяли Кудиевку и Першомарьевку в ДНР, ломают оборону ВСУ в Орехове, Зеленский потерял доверие Евросоюза

Подразделения группировки «Восток» освобождали Рыбальское в Запорожской области малыми штурмовыми группами и продвигались на мотоциклах. Бойцы двигались с интервалом до 1,5 км, а с воздуха их сопровождали операторы БПЛА. Они предупреждали военнослужащих о приближении дронов и помогали выбирать безопасные маршруты. Следующие группы доставляли боеприпасы, продовольствие и другое необходимое имущество. Постепенное наращивание сил позволило продолжить зачистку населённого пункта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar