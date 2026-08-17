Боец ВС РФ сбил украинский беспилотник, бросив в него автомат

Военнослужащий с позывным Шах из группировки войск «Восток» поделился подробностями нестандартного эпизода в ходе боевых действий под Рыбальским в Запорожской области. Боец сбил украинский дрон, бросив в него автомат.

Шах подчеркнул, что военнослужащие, обеспечивающие прикрытие техники, постоянно контролируют воздушное пространство. При обнаружении БПЛА бойцы стараются поразить их из стрелкового оружия.

«Стреляем по дрону и внезапно заканчивается (боекомплект. — Прим. Life.ru). Я был вынужден бросить автомат в дрон, я его сбил», — приводит слова военного РИА «Новости».

Подразделения группировки «Восток» освобождали Рыбальское в Запорожской области малыми штурмовыми группами и продвигались на мотоциклах. Бойцы двигались с интервалом до 1,5 км, а с воздуха их сопровождали операторы БПЛА. Они предупреждали военнослужащих о приближении дронов и помогали выбирать безопасные маршруты. Следующие группы доставляли боеприпасы, продовольствие и другое необходимое имущество. Постепенное наращивание сил позволило продолжить зачистку населённого пункта.