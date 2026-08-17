Подразделения группировки «Восток» освобождали Рыбальское в Запорожской области малыми штурмовыми группами и продвигались на мотоциклах. Бойцы двигались с интервалом до 1,5 км, а с воздуха их сопровождали операторы БПЛА, сообщило Минобороны России.

«Мотогруппа выезжала в Рыбальское по два человека, а следующая группа где-то километр-полтора. Закатывались интервалами, сразу у нас не получалось, потому что дроны противника не давали доскочить с наскока», — рассказал штурмовик с позывным Ник.

Операторы БПЛА предупреждали военнослужащих о приближении дронов и помогали выбирать безопасные маршруты. Следующие группы доставляли боеприпасы, продовольствие и другое необходимое имущество. Постепенное наращивание сил позволило продолжить зачистку населённого пункта.

На отдельных участках российские военные столкнулись с подготовленной системой обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Укрепления имели бетонные стены толщиной до 1,5 м и металлические пластины. Артиллерия и беспилотники не всегда могли уничтожить такие сооружения, поэтому бойцы заходили в них группами по два-три человека.

Часть укрытий соединяли тоннели и подкопы. По ним украинские военнослужащие переходили между позициями и занимали места выбывших бойцов. Российские штурмовики брали такие укрепления и уничтожали их.

По данным Минобороны, потери противника при освобождении Рыбальского составили до роты личного состава. Подразделения группировки уничтожили семь боевых бронированных машин, десять автомобилей и 13 наземных роботизированных комплексов. Военные также вывели из строя более 20 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга».

Напомним, что 15 августа Минобороны России объявило об освобождении Рыбальского в Запорожской области. Контроль над населённым пунктом установили подразделения группировки войск «Восток». В ходе наступления российские военные улучшили тактическое положение на этом участке. Штурмовые группы действовали при поддержке артиллерии и авиации.