Ефрейтор Ратников спас троих бойцов под шквальным огнём и атаками БПЛА ВСУ

В Минобороны России рассказали о действиях ефрейтора Михаила Ратникова. Под плотным огнём вражеской артиллерии и в условиях постоянных атак украинских беспилотников он на багги эвакуировал трёх раненых военнослужащих, рискуя собственной жизнью ради спасения товарищей.

«В ходе боя ефрейтор Ратников, передвигаясь на автомобиле «Багги», прорвался к линии боевого соприкосновения под непрекращающимися вражескими атаками FPV-дронов и шквальным миномётным обстрелом», — уточнили в ведомстве.

Ратникову пришлось постоянно маневрировать, уклоняясь от разрывов снарядов, пока он добирался до места, где находились раненые. На позиции он заметил зависший над ней вражеский беспилотник и сбил его точным выстрелом. Умело маневрируя между воронками от снарядов и уходя от преследования дронов, военнослужащий доставил раненых товарищей в медицинский пункт, где им была оперативно оказана специализированная помощь.

Благодаря мужеству и решительным действиям Ратникова его сослуживцы остались живы.

Ранее на Запорожском участке фронта двое военнослужащих с Ямала направлялись на мотоцикле к позициям сослуживцев, везя продукты, и угодили под удар вражеского беспилотника. Техника вспыхнула мгновенно, но солдаты успели покинуть её до детонации. Оказавшись под прицелом, они не растерялись и заняли оборону в импровизированном укрытии, где отстреливались от летающих целей. Дальше предстоял долгий путь: 20 километров по пересечённой местности, буквально нашпигованной вражескими разведчиками. Военные добрались до своих живыми и невредимыми.