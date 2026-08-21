ВС России освободили населённый пункт Зелёное в Запорожской области. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны РФ

Кадры боёв за Зелёное. Видео © Минобороны России

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Зелёное Запорожской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны показали видео боёв за населённый пункт, а также карту с его расположением.

Зелёное на карте. Фото © Минобороны России

Российские бойцы зачистили более 200 зданий при освобождении Зелёного, а ВСУ потеряли в боях до роты живой силы, более 20 тяжёлых гексакоптеров «Баба-яга», восемь бронемашин, три наземных роботизированных комплекса и 13 автомобилей.

Село находится в Новониколаевском районе. По данным на 2001 год, там проживало около 200 человек. Ранее называлось Раковское. Основано в 20-х годах прошлого века. Находится в 1,5 км к северу от Рыбальского, об освобождении которого Минобороны сообщало 15 августа, и в 12 км к юго-западу от районного центра – Новониколаевки.

Всего за неделю российские бойцы освободили 11 населённых пунктов в зоне СВО — Зелёное, Кудиевка, Першомарьевка, Ореховатка, Николайполье, Краснодолье, Андреевская община, Водянское, Матяшево, Рыбальское, Новосолошино.