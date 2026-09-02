Минобороны: ВС России освободили посёлок Казачья Лопань и город Святогорск

Российские военные в течение последних суток освободили населённые пункты Казачья Лопань в Харьковской области и Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики. В настоящее время ведётся его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков», — сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне об освобождении Святогорска и Казачьей Лопани сообщил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, за последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населённых пунктов.

О взятии под контроль Казачьей Лопани также информировал канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север». Там отметили, что в операции участвовали подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа «Ахмат».

Посёлок Казачья Лопань (ранее Лопань), основанный в XVII веке, находится в Харьковском районе. Населённый пункт занимает территорию на двух берегах реки Лопань. Географически он удалён от границы с РФ на 2 км. Ближайшие соседи: выше по руслу — село Шевченко (примыкает вплотную), в 1 км — село Гранов, ниже по течению (3 км) — село Новая Казачья. По данным на 2026 год, там проживало более 60 человек.

Город Святогорск (ранее Банное и Славяногорск), основанный в XVI веке, находится на берегу реки Северский Донец, вблизи железнодорожной станции Святогорск, на стыке границ ДНР, ЛНР и Харьковской области. Это самый северный населённый пункт Донецкой Народной Республики, имеющий статус города. Относится к Краматорской агломерации.