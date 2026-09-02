Российская ПВО уничтожила четыре авиабомбы и почти 500 дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 464 украинских беспилотника самолётного типа, четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все цели были уничтожены средствами ПВО в рамках выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. Также в Минобороны сообщили о перехвате реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных боеприпасов.

Ранее Минобороны России сообщило о результативном ударе по объекту военной логистики в Киевской области. Целью атаки стал логистический центр «Чайки», принадлежащий компании «Альфа девелопмент групп».