Прямое попадание: Появилось видео удара по объекту Fire Point в Киевской области

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён момент поражения логистического центра Fire Point, расположенного в населённом пункте Вишневое Киевской области. На кадрах отчётливо виден момент прилёта и последующие последствия инцидента.

В Киевской области поражен объект Fire Point. Видео © Telegram / Zvezdanews

Согласно предварительной информации, по указанному объекту нанесла удар «Герань-4 Сикер». Очевидцы зафиксировали момент атаки, после чего на территории комплекса начался пожар.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о результативном ударе по объекту военной логистики в Киевской области. Целью атаки стал логистический центр «Чайки», принадлежащий компании «Альфа девелопмент групп».