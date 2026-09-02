Прямое попадание: Появилось видео удара по объекту Fire Point в Киевской области
Появилось видео прилёта по складу Fire Point в Киевской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён момент поражения логистического центра Fire Point, расположенного в населённом пункте Вишневое Киевской области. На кадрах отчётливо виден момент прилёта и последующие последствия инцидента.
В Киевской области поражен объект Fire Point. Видео © Telegram / Zvezdanews
Согласно предварительной информации, по указанному объекту нанесла удар «Герань-4 Сикер». Очевидцы зафиксировали момент атаки, после чего на территории комплекса начался пожар.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о результативном ударе по объекту военной логистики в Киевской области. Целью атаки стал логистический центр «Чайки», принадлежащий компании «Альфа девелопмент групп».
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