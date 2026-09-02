«Северный ветер»: ВС РФ полностью взяли под контроль Казачью Лопань

Российские штурмовые подразделения полностью взяли под контроль Казачью Лопань в Харьковской области. Об этом сообщил канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его данным, бои за населённый пункт продолжались длительное время. В операции участвовали подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа «Ахмат».

«Северный ветер» утверждает, что российские подразделения вытеснили из Казачьей Лопани формирования 58-й мотопехотной бригады и 475-го штурмового полка ВСУ. По данным канала, под контроль перешла территория населённого пункта, насчитывающего более 3100 зданий.

О переходе Казачьей Лопани под контроль российских войск ранее также сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, за последний месяц ВС РФ взяли 14 населённых пунктов.

Авторы «Северного ветра» считают, что контроль над Казачьей Лопанью позволит российским подразделениям контролировать трассу Т2117 в направлении Харькова. Далее на этом направлении расположены Слатино и Дергачи.

При этом украинская сторона оспаривает информацию о полном переходе населённого пункта под контроль ВС РФ. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов утром 2 сентября заявил, что в Казачьей Лопани якобы продолжаются активные боевые действия.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские подразделения ССО перебросили в Казачью Лопань для удержания позиций, после чего, по данным российских силовых структур, они понесли потери.