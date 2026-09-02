Путин: Любые военные объекты на Украине являются законной целью ВС РФ

Любые военные объекты, расположенные на территории Украины, являются законной целью для ударов со стороны Вооружённых сил России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Любые военные объекты на Украине — наша законная цель. Британские, какие угодно», — высказался российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников СМИ.

Также в ходе своего выступления президент сообщил, что Вооружённым силам РФ была поставлена задача подготовить и осуществить масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Такое поручение глава государства озвучил в беседе с представителями СМИ после саммита ШОС в Бишкеке. Формулировка прозвучала предельно конкретно: бьют по нашим объектам — получат ответ.