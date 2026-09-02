Путин: Боевые действия — это всегда потери, трагедии и новые вызовы

Любые боевые действия неизбежно сопряжены с потерями, трагедиями и новыми вызовами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Глава государства отметил, что современные конфликты проходят в условиях быстрого развития технологий, что создаёт дополнительные сложности для участников боевых действий.

«Боевые действия, в любом случае, это всегда потери, к сожалению, это всегда трагедии и всегда новые и новые вызовы, особенно сейчас, в период бурного развития науки, техники», — сказал Путин.

Также в ходе своего выступления Путин выразил полную уверенность в дальнейшем ослаблении ВСУ. Он признал, что назвать точные сроки развития ситуации сейчас невозможно. По словам президента, прогнозировать время завершения боевых действий крайне сложно из-за их характера. Президент обратил внимание, что российские войска наращивают темпы наступления, освобождение ДНР идёт планово. Только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населённых пунктов.