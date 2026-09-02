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Опубликовано 2 сентября, 05:53

Российские военные сообщили об обнаружении оружия НАТО в Червоной Кринице

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские штурмовики обнаружили вооружение натовского производства в опорных пунктах ВСУ в ходе боёв за Червоную Криницу в Запорожской области. Об этом сообщил командир взвода с позывным Олимп на видео, опубликованном Минобороны России.

Командир взвода 1198-го мотострелкового полка с позывным «Олимп» продемонстрировал вооружение ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По его словам, среди найденных образцов были американские пулемёты M240 и M2, гранаты, а также противотанковые комплексы TOW и Javelin.

Первого сентября подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» взяли под контроль район обороны противника, включая населённый пункт Червоная Криница, заявили в Минобороны.

Штурмовик с позывным Бажен также сообщил об обнаружении трофейного оружия. По данным ведомства, установление контроля над населённым пунктом позволит российским подразделениям развивать дальнейшее наступление на этом направлении.

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Ранее военный эксперт Андрей Марочко, проанализировав данные Минобороны России, оценил потери ВСУ и иностранных наёмников за четыре недели августа примерно в 38 645 человек убитыми и ранеными. По его подсчётам, за этот период также были уничтожены самолёт МиГ-29, около 28 тысяч беспилотников и другая военная техника.

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Дарья Денисова
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