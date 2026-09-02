Российские штурмовики обнаружили вооружение натовского производства в опорных пунктах ВСУ в ходе боёв за Червоную Криницу в Запорожской области. Об этом сообщил командир взвода с позывным Олимп на видео, опубликованном Минобороны России.

Командир взвода 1198-го мотострелкового полка с позывным «Олимп» продемонстрировал вооружение ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По его словам, среди найденных образцов были американские пулемёты M240 и M2, гранаты, а также противотанковые комплексы TOW и Javelin.

Первого сентября подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» взяли под контроль район обороны противника, включая населённый пункт Червоная Криница, заявили в Минобороны.

Штурмовик с позывным Бажен также сообщил об обнаружении трофейного оружия. По данным ведомства, установление контроля над населённым пунктом позволит российским подразделениям развивать дальнейшее наступление на этом направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко, проанализировав данные Минобороны России, оценил потери ВСУ и иностранных наёмников за четыре недели августа примерно в 38 645 человек убитыми и ранеными. По его подсчётам, за этот период также были уничтожены самолёт МиГ-29, около 28 тысяч беспилотников и другая военная техника.