Путин: Группировка «Центр» ведёт уличные бои за контроль над Добропольем в ДНР

Группировка российских войск «Центр» наступает сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции, включая район Доброполья в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

По словам главы государства, в настоящее время российские подразделения ведут уличные бои в Доброполье. Путин назвал этот город важным логистическим центром с развитой системой укреплений.

«Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных, ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укреплённый», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что в населённом пункте были созданы долговременные инженерные сооружения.

«Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут», — заключил он.

Также в ходе своего выступления Путин выразил полную уверенность в дальнейшем ослаблении ВСУ. Он признал, что назвать точные сроки развития ситуации сейчас невозможно. По словам президента, прогнозировать время завершения боевых действий крайне сложно из-за их характера. Президент обратил внимание, что российские войска наращивают темпы наступления, освобождение ДНР идёт планово. Только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населённых пунктов.