Группы сил специальных операций Украины прибыли в Казачью Лопань Харьковской области, однако уже понесли потери. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделения ССО действуют западнее населённого пункта. Их перебросили туда для удержания позиций.

Кроме того, ВСУ попытались доставить в Казачью Лопань боевую группу 475-го отдельного штурмового полка. Как утверждает источник РИА «Новости», её уничтожили на западной окраине посёлка.

Собеседник агентства заявил, что по группе применили артиллерию и FPV-дроны.

Ранее военный эксперт Станислав Крапивник заявил, что Орехов может перейти под контроль российских сил до конца августа, если ВСУ не проведут успешную контратаку. По его оценке, украинской группировке уже сложно получать снабжение, а возможная переброска резервов лишь временно замедлит продвижение.