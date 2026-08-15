Марочко: «Мясные штурмы» Драпатого не остановили продвижение ВС РФ
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«Мясные штурмы», которые главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый организовал на Дружковском направлении, не принесли результата. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
Свою оценку он связал с сообщениями Минобороны России о ситуации на этом участке. Ведомство 14 августа объявило об освобождении Новониколаевки.
«Говоря о мясных штурмах на Дружковском участке, которые устроил Драпатый, то об их результативности свидетельствуют заявления Министерства обороны Российской Федерации», — сказал Марочко.
По словам эксперта, российские подразделения продолжают продвигаться от Торского и Торецкого в западном и восточном направлениях. Марочко считает это подтверждением того, что «мясные штурмы» ВСУ не достигли своей цели.
Эксперт также обвинил Драпатого в нерациональном использовании личного состава. Он сравнил его действия с подходом бывшего главкома ВСУ Александра Сырского. По оценке Марочко, украинское командование отправляет военных на необоснованные штурмы российских позиций.
Ранее Андрей Марочко заявил о начале «мясных штурмов» ВСУ на Дружковском направлении после назначения Михаила Драпатого главкомом. По данным эксперта, за несколько суток украинские подразделения провели серию контратак в районе Торского. Он утверждал, что командование не учитывало потери личного состава. Марочко связывал эти действия с приказами нового руководства ВСУ.
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