«Мясные штурмы», которые главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый организовал на Дружковском направлении, не принесли результата. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Свою оценку он связал с сообщениями Минобороны России о ситуации на этом участке. Ведомство 14 августа объявило об освобождении Новониколаевки.

«Говоря о мясных штурмах на Дружковском участке, которые устроил Драпатый, то об их результативности свидетельствуют заявления Министерства обороны Российской Федерации», — сказал Марочко.

По словам эксперта, российские подразделения продолжают продвигаться от Торского и Торецкого в западном и восточном направлениях. Марочко считает это подтверждением того, что «мясные штурмы» ВСУ не достигли своей цели.

Эксперт также обвинил Драпатого в нерациональном использовании личного состава. Он сравнил его действия с подходом бывшего главкома ВСУ Александра Сырского. По оценке Марочко, украинское командование отправляет военных на необоснованные штурмы российских позиций.

Ранее Андрей Марочко заявил о начале «мясных штурмов» ВСУ на Дружковском направлении после назначения Михаила Драпатого главкомом. По данным эксперта, за несколько суток украинские подразделения провели серию контратак в районе Торского. Он утверждал, что командование не учитывало потери личного состава. Марочко связывал эти действия с приказами нового руководства ВСУ.