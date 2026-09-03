Путин: ВС России идут вперёд каждый день на всех участках СВО

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские подразделения каждый день продвигаются вперед на всех направлениях специальной военной операции. Заявление главы государства прозвучало на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Лидер РФ отметил, что динамика на линии соприкосновения сейчас очевидна для всех. По его оценке, ситуация не оставляет пространства для двусмысленных трактовок.

Президент подчеркнул: «Здесь можно чего угодно рассказывать, но войска-то каждый день идут вперёд, российские. Каждый день». Он уточнил, что движение происходит по всему периметру боевых действий.

Скорость наступления на разных отрезках отличается, однако общая тенденция сохраняется. По словам главы РФ, где-то динамика выше, а где-то несколько ниже.

Отдельно Путин обратил внимание на ускорение процесса. «В последнее время темп движения нарастает», — заключил он.

Также Путин заявил, что у ВС РФ нет проблем с количеством военнослужащих в зоне проведения СВО. При этом у противника ситуация складывается иначе. По словам президента, потери ВСУ ежемесячно превышают возможности пополнения подразделений.