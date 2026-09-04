МО РФ: За неделю поражены девять судов, действовавших в интересах ВСУ

Российские военные за неделю поразили девять морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. В их числе восемь сухогрузов и один контейнеровоз. Об этом сообщили в Минобороны РФ 4 сентября.

«В течение недели поражены восемь сухогрузов и контейнеровоз, действовавшие в интересах ВСУ», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Российские военные существенно нарастили интенсивность ударов по портовой инфраструктуре Одессы, фактически установив морскую блокаду. Уже к августу количество атак превысило прошлогодние показатели. Под огонь попадают не только терминалы, но и суда, задействованные в перевозке вооружений и топлива для ВСУ. Также с помощью высокоточных ракет и беспилотников поражаются хранилища ГСМ, склады боеприпасов, цеха по производству дронов. Кампания призвана перерезать основной канал военного снабжения Украины. Эксперты отмечают, что подобная тактика наносит огромный урон экономике страны, лишая её доступа к морским торговым путям, на которые приходилось до 80% внешнеторгового оборота.