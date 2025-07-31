«Мёртвая рука» сжимает карту мира: Life.ru узнал, почему российскую систему Судного дня нельзя недооценивать

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о возможном использовании системы удалённого ядерного ответа «Периметр» (на Западе известна как «Мёртвая рука»), адресованное Дональду Трампу в случае агрессии против России.

По словам Леонкова, система создавалась в СССР как гарантированный механизм ответного ядерного удара — даже в случае уничтожения централизованного командования.

«Суть в том, что если противник нанесёт массированный удар и связь с руководством будет утрачена, «Периметр» автоматически отдаст приказ о запуске всех баллистических ракет по заранее заданным координатам», — пояснил эксперт.

Леонков отметил, что сигнальные ракеты, запускаемые при активации системы, передают код, который улавливают пусковые установки по всей стране, инициируя массовый пуск. По его словам, наличие такой системы — ключевой сдерживающий фактор против любых планов Запада по обезоруживающему первому удару.

«Сейчас «Периметр» стал ещё совершеннее. Это гарантия того, что никакая ядерная атака против России не останется безответной», — заключил он.

Life.ru уже рассказывал, что система «Периметр» — это автоматизированный комплекс ответного ядерного удара, созданный в СССР в 1980-х годах. Её задача — гарантировать запуск межконтинентальных баллистических ракет даже в случае уничтожения централизованного военного и политического руководства страны. Если система фиксирует признаки массированного ядерного удара (сейсмические толчки, вспышки, радиацию и потерю связи с командными центрами), она может активировать запуск всех ракет по заранее заданным целям.