«Мёртвая рука» сжимает карту мира: Life.ru узнал, почему российскую систему Судного дня нельзя недооценивать
Военный эксперт Леонков: Система Периметр стала ещё совершеннее
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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о возможном использовании системы удалённого ядерного ответа «Периметр» (на Западе известна как «Мёртвая рука»), адресованное Дональду Трампу в случае агрессии против России.
По словам Леонкова, система создавалась в СССР как гарантированный механизм ответного ядерного удара — даже в случае уничтожения централизованного командования.
«Суть в том, что если противник нанесёт массированный удар и связь с руководством будет утрачена, «Периметр» автоматически отдаст приказ о запуске всех баллистических ракет по заранее заданным координатам», — пояснил эксперт.
Леонков отметил, что сигнальные ракеты, запускаемые при активации системы, передают код, который улавливают пусковые установки по всей стране, инициируя массовый пуск. По его словам, наличие такой системы — ключевой сдерживающий фактор против любых планов Запада по обезоруживающему первому удару.
«Сейчас «Периметр» стал ещё совершеннее. Это гарантия того, что никакая ядерная атака против России не останется безответной», — заключил он.
Life.ru уже рассказывал, что система «Периметр» — это автоматизированный комплекс ответного ядерного удара, созданный в СССР в 1980-х годах. Её задача — гарантировать запуск межконтинентальных баллистических ракет даже в случае уничтожения централизованного военного и политического руководства страны. Если система фиксирует признаки массированного ядерного удара (сейсмические толчки, вспышки, радиацию и потерю связи с командными центрами), она может активировать запуск всех ракет по заранее заданным целям.
Принцип действия основан на запуске специальных сигнальных ракет, которые передают код активации пусковым установкам по всей стране. После получения сигнала ракеты стартуют автоматически, без участия человека. Это делает «Периметр» мощнейшим сдерживающим фактором: потенциальный агрессор понимает, что даже в случае успешного обезоруживающего удара ответ неминуем. Считается, что система модернизирована и остаётся на боевом дежурстве в современной России.