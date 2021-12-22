Северный завоз, или кража партийных денег: Лидер сибирского отделения ЛДПР Сергей Натаров попал в дело Правоохранители задержали вице-спикера красноярского заксобрания Сергея Натарова. Парламентария считают причастным к аферам, за которые стал фигурантом уголовного дела его сын. 22 декабря, 15:17 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Владимир Гердо

Вице-спикера регионального парламента задержали во вторник, сразу же водворив в камеру изолятора временного содержания (ИВС). В среду судья Железнодорожного района Красноярска так и не смог принять решение об аресте, потому что Натаров угодил в больницу с подозрением на инфаркт. Пока его адвокаты знакомятся с материалами следствия. Судебное заседание перенесено на завтра. По данным Лайфа, следователи опасаются, что Натаров может оказать давление на свидетелей, поэтому будут просить для него арест.

Северный завоз

Задержание Натарова прежде всего связывают с давним делом о мошенничестве при закупках в рамках северного завоза (комплекса госмероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера жизненно важными товарами) для Игарки — одного из самых северных городов Красноярского края, расположенного за полярным кругом. Факт поставки некачественного угля для нужд ООО "Энергопром", учреждённого мэрией Игарки, выявила красноярская транспортная прокуратура. По этому делу в 2019 году арестовали сына Натарова — Антона, который на тот момент ходил в советниках губернатора Красноярского края Александра Усса. На своём посту Натаров-младший успел проработать всего шесть месяцев после избрания Усса.

Антон Натаров проходит и по другому делу, по которому арестовали ещё троих: бухгалтера краевого отделения ЛДПР Дениса Бундюка (фигурирует и в деле о поставке угля в Игарку), главного редактора портала "Дела.ру" Дмитрия Болотова, генерального директора ООО "Лаборатория новостей" Сергея Мурзина и коммерческого директора принадлежащего этой компании портала Newslab — Светлану Бурлаченко. По версии следствия, подозреваемые переводили редакциям деньги по фиктивным договорам за размещение партийных материалов, а затем якобы их похищали. По этим делам сумма ущерба, по подсчёту следствия, может достигать 100 миллионов рублей.

Антон Натаров. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Представители Натарова-старшего всегда называли дело заказным и якобы направленным на дискредитацию местного отделения ЛДПР. Интересно, что в законодательном собрании заявляли об отсутствии претензий к его сыну. Якобы его задержание не связано с его профессиональной деятельностью. Сам Натаров-младший находится сейчас под домашним арестом.

Несмотря на подозрения о причастности Натарова-старшего к аферам, ему удавалось избежать правосудия благодаря иммунитету — с 2016 года он был депутатом Госдумы VII созыва. На осенних выборах в Думу ЛДПР набрала меньше голосов, и Натаров просто не прошёл по партийному списку. В итоге стал депутатом краевого законодательного собрания, которым иммунитет уже не предоставляется. В октябре его назначили заместителем председателя Заксобрания Красноярского края.

Кто такой Сергей Натаров

26 декабря вице-спикеру исполнится 53 года, и он может встретить день рождения в тюрьме. В политике Натаров ещё со времён генерала Александра Лебедя, в чью команду он когда-то входил. И уже тогда отметился в уголовных скандалах. В 2003 году вскоре после смерти генерала силовики срезали двери в рабочем кабинете Сергея Натарова и в офисе местной ячейки "Партии возрождения России" для проведения обысков.

Сергей Натаров. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Чуть позже в тюрьму угодили родственники политика — их подозревали в хищении бюджетных средств через принадлежавшие им две столичные компании с одинаковым названием "Уралевромаркет". Следствие установило, что они получали госконтракты благодаря посредничеству советника по проведению тендеров Главного финансового управления Красноярского края Михаила Кипмана. В то время Натаров уже был крупным игроком краевой политики. Однако, несмотря на все претензии, ему удалось тогда избежать тюрьмы.

Натаров является типичным представителем ЛДПР, поэтому славится нестандартными пиар-акциями. К примеру, в его помощниках ходит популярный сибирский рэпер Андрей Ищенко, известный под псевдонимом Торонто. В своём творчестве Ищенко касается криминальной, хулиганской и "пацанской" тематики. Рэпер даже участвовал в недавних выборах депутатов горсовета Красноярска по Ленинскому округу, но не прошёл. Натаров тогда обещал пожаловаться в ЦИК, прокуратуру и Следственный комитет.





Также Натаров был координатором ЛДПР по Хакасии и Туве, активно продвигая идею присоединения республик к Красноярскому краю, чем вызвал многочисленные протесты местных жителей. После ареста Сергея Фургала лидер краевого ЛДПР активно включался в кампанию по его спасению.

За 2020 год Натаров-старший задекларировал доход в 5,6 млн рублей. У его супруги годовой доход и того меньше — 465 тысяч рублей. В собственности у него с женой две квартиры и три машины — Toyota Camry, Ford Mondeo и Range Rover. Живёт он в Красноярске на проспекте Мира в элитном ЖК, неподалёку от краевого правительства.

Несмотря на скромные доходы, на руке Натарова замечали часы марки Cartier — Ballon Bleu", — стоимость которых составляет от 400 тыс. рублей до шести миллионов в зависимости от исполнения. Не исключено, что у Натарова остались крупные активы, оформленные на близких людей. Под внимание следователей может попасть и его жена Инна. В 2017 году она декларировала доход в 17 млн рублей. Женщина имела общий бизнес с одним из осуждённых родственников Натарова.

Со времени, когда арестовали Натарова-младшего, чьё дело не связывали с постом советника губернатора, в региональном парламенте всё так же категоричны. Начальник Управления по информации и общественным связям Заксобрания Красноярска Галина Кулиева уже выразила уверенность, что задержание вице-спикера не связано с его нынешней депутатской деятельностью.

Авторы Станислав Сенькин