"Дебилизм процветает": Как американский журналист выдал очередную гадость про наших фигуристок после феерического ЧР Российские фигуристки продемонстрировали на чемпионате России космический уровень катания. Оспаривать этот факт просто бессмысленно, но недоброжелатели постарались добавить ложку дёгтя в бочку мёда. 28 декабря, 13:51 Анна Щербакова и Александра Трусова © playmaker24.ru

Чемпионат России многие считают сильнейшим турниром по фигурному катанию в мире. В целом это утверждение можно назвать небольшим преувеличением. Что касается отдельно женского одиночного катания, то здесь всё максимально приближено к правде. Шутка ли, на несостоявшийся из-за пандемии коронавируса финал серии Гран-при отобралось сразу пять представительниц нашей страны, а весь остальной мир должна была представлять только японка Каори Сакамото.

"Отличные лекарства от кашля"

За нашим национальным первенством внимательно следили болельщики фигурного катания по всему миру. И спортсменки их не разочаровали. Камила Валиева продемонстрировала просто неземной уровень катания, в обеих программах получив оценки выше мирового рекорда. Тут вообще никаких вопросов быть не может, поскольку 15-летняя ученица Этери Тутберидзе сейчас на несколько голов сильнее всех на планете.

Шикарно выступили и две другие призёрки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Только вот у американского журналиста Дейва Лиза возникли странные подозрения, что перед произвольным прокатом врач накормил их каким-то чудодейственным лекарством.

— В короткой программе Трусова и Щербакова катались слабовато. Не знаю, что с ними сделал врач, но в произвольном прокате они выступали совсем по-другому. Очень странно, когда тебе сегодня очень плохо, а завтра ты уже полон сил и выглядишь потрясающе. Они приняли просто отличные лекарства от кашля, — заявил Лиз.

Остаётся только завидовать

Понятно, что американские фигуристки сейчас не в состоянии оказывать россиянкам ни малейшего сопротивления. 16-летняя Алиса Лю, которую целенаправленно готовили к великим свершениям, на деле пока не оправдывает никаких надежд. В нынешнем сезоне она ни разу не попала в число призёрок на этапах Гран-при, а побеждала только на турнирах менее престижной серии "Челленджер".

И всё же так откровенно завидовать успехам конкурентов как-то не комильфо. Об этом прямым текстом заявил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя резонансное высказывание Лиза.

— Американским журналистам, канадским журналистам надо понять, что зависть — это очень плохое чувство. Надо не говорить, а работать. И тогда, возможно, у них появятся такие же результаты и такие великолепные девушки, как у нас. Не надо смотреть в чужой огород, а лучше помолчать и заняться собой, — сказал Ягудин.

Хореограф Илья Авербух вообще считает, что выпад американского журналиста в адрес наших прославленных фигуристок не заслуживает отдельного комментария. Слишком много чести.

— Если комментировать каждого идиота, он почувствует свою значимость. Поэтому идиотизм я не комментирую, — сказал чемпион мира и Европы в танцах на льду.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин удивился, что Лиз не заметил ничего подозрительного в выступлении Валиевой. По всей видимости, у него просто не хватило фантазии, чтобы хоть к чему-то придраться.

— Я бы посоветовал этому горе-корреспонденту использовать те же лекарства для своих мозгов. Может, тогда они у него начнут немножко лучше работать. Дебилизм процветает! Слов нет. Американцы снова завидуют уровню и мастерству наших фигуристок. А куда Валиеву дел, кстати? Почему о ней ничего не сказал? Это было бы ещё интереснее. Но, видимо, она настолько хороша, что её не хочется трогать, — заявил двукратный призёр Олимпийских игр.

Неугомонный критик Тутберидзе

Справедливости ради стоит сказать, что от Лиза вполне можно было ожидать чего-то подобного. Совсем недавно он явил миру своё собственное объяснение причин травмы Дарьи Усачёвой. Напомним, что ученица Тутберидзе упала на разминке перед короткой программой на Гран-при Японии и покинула арену на руках врачей. Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что у 15-летней спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

По версии Лиза, Усачёва получила травму ещё до Гран-при Японии. Он считает, что подобное повреждение может быть вызвано только потерей прочности костей вследствие нарушения пищевого поведения. Американец настаивает, что тренеры должны рассказать журналистам все детали, связанные с травмой фигуристки.

— Что касается соблюдения врачебной тайны, если это происходит с публичным человеком не в приватном порядке, а на публичном мероприятии, которое к тому же транслируется по ТВ и на котором присутствуют зрители, разговоры о врачебной тайне просто неуместны. Более того, журналисты в этой ситуации имеют право на любые вопросы. Они обязаны дать информацию и сообщить максимум подробностей по теме, — считает он.

И вообще, Лиз давно скрупулёзно следит за российским фигурным катанием. Его любимая тема — критика Этери Тутберидзе и её звёздных учениц. Ему постоянно кажется, что судьи завышают им оценки на крупнейших международных соревнованиях. В своих рассуждениях американец дошёл до предположения, что чемпионка мира Анна Щербакова и другие подопечные нашего великого тренера употребляют блокаторы гормонов, позволяющие им приостанавливать естественное развитие женского тела.

— О Щербаковой говорят не только то, что она очень худая. Есть основания полагать, что она не совсем здорова. Достаточно посмотреть на её волосы. На самом деле я искренне беспокоюсь о здоровье фигуристок из группы Тутберидзе и не собираюсь за это извиняться. Многие спортсменки садятся на гормональную терапию. Откуда я это знаю? В российском фигурном катании это давно обсуждают. Тут никакого секрета нет, — отмечал Лиз.

Регулярно достаётся от пронырливого журналиста из США и хореографу Даниилу Глейхенгаузу, работающему в группе Тутберидзе. Лизу кажется, что в своих постановках он всё время повторяется. По мнению американца, программы фигуристок отделения "Хрустального" — центра спорта и образования "Самбо-70" — зачастую получаются бездушными.

Кто бы что ни говорил, а следить за выступлениями наших фигуристок невероятно интересно. Это и красота, и грация, и изящество. И за успехи российского спорта можно порадоваться! Вряд ли кто-то вмешается в борьбу россиянок на олимпийском турнире у одиночниц. Никто не удивится, если весь пьедестал в Пекине будет нашим.

Авторы Роман Фейгин