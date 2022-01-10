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В Киргизии заявили о задержании пяти своих граждан на территории Казахстана

В данный момент внешнеполитическое ведомство страны ведёт переговоры по этому вопросу с казахстанской стороной.

10 января, 07:29

Последствия беспорядков в Алма-Ате. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В течение последних нескольких дней в Казахстане было задержано пять граждан Киргизии. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики.

"Министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан пятерых граждан Кыргызской Республики. По данному вопросу ведётся соответствующая работа с казахстанской стороной", — говорится в сообщении МИД Киргизии.

В Казахстане освободили киргизского музыканта Рузахунова

В Казахстане освободили киргизского музыканта Рузахунова

Ранее Лайф писал о том, что Казахстан опубликовал ролик, на котором один из задержанных за беспорядки признаётся в участии в протестах за деньги. Судя по внешнему виду, мужчина был избит. На опубликованном видео жители Киргизии опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти республики направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста. После этого силовики приняли решение освободить киргизского музыканта.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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