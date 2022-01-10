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Президент Киргизии Жапаров ушёл в краткосрочный отпуск

О причинах такого решения в его администрации не сообщили, но отметили, что он продолжает держать связь с правительством.

10 января, 07:31
<p>Садыр Жапаров © <a href="http://www.president.kg/ru/sobytiya/fotoreportazhi/21218_sostoyalos_pervoe_zasedanie_antikorrupcionnogo_delovogo_soveta_pri_prezidente_kirgizskoy_respubliki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Киргизии</a></p>

Садыр Жапаров © Пресс-служба президента Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров ушёл в краткосрочный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

"Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный трудовой отпуск", — цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы.

Там подчеркнули, что Жапаров продолжает получать всю актуальную информацию о ситуации в стране, а также находится на связи с правительством республики и главами других государственных ведомств. При этом причины ухода в отпуск в пресс-службе не озвучили.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров допустил, что отдельные граждане республики могли принимать участие в беспорядках в Казахстане.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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