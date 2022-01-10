Президент Киргизии Жапаров ушёл в краткосрочный отпуск
О причинах такого решения в его администрации не сообщили, но отметили, что он продолжает держать связь с правительством.
Садыр Жапаров © Пресс-служба президента Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров ушёл в краткосрочный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
"Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный трудовой отпуск", — цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы.
Там подчеркнули, что Жапаров продолжает получать всю актуальную информацию о ситуации в стране, а также находится на связи с правительством республики и главами других государственных ведомств. При этом причины ухода в отпуск в пресс-службе не озвучили.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров допустил, что отдельные граждане республики могли принимать участие в беспорядках в Казахстане.
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