"Ромео" из Москвы напился и вылез из окна 12-го этажа в попытке вернуть свою любимую
Однако где-то 25-летний москвич просчитался, и в итоге его ожидания не совпали с реальностью, а история о его "подвиге" разлетелась по всем соцсетям.
Кадры из Бутова, где парень вылез из окна многоэтажки. Видео © Telegram / SHOT
На юге Москвы жильцы комплекса "Бутово-парк – 2" заметили парня, который вылез из окна многоэтажки и начал кричать, прося о помощи. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Героем истории стал 25-летний Саша Торчик, по совместительству манипулятор 80 lvl, который напился пива и нехитрым способом решил вернуть свою девушку. "Ромео" вылез из окна на 12-м этаже и начал просить о помощи, думая, что возлюбленная испугается за его жизнь и сразу же изменит своё решение в пользу отношений.
Однако где-то Саня просчитался, и в итоге его ожидания не совпали с реальностью. Парня просто затащили обратно в квартиру и вызвали полицию, а история о его "подвиге" разлетелась по всем соцсетям.
Ранее Лайф рассказывал о москвичке, которая после домашних родов выбросила ребёнка из окна четвёртого этажа. Новорождённого мальчика и женщину госпитализировали. Столичная прокуратура начала проверку всех обстоятельств данного инцидента.
Обложка © Telegram / SHOT