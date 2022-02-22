"Ромео" из Москвы напился и вылез из окна 12-го этажа в попытке вернуть свою любимую

Кадры из Бутова, где парень вылез из окна многоэтажки. Видео © Telegram / SHOT

На юге Москвы жильцы комплекса "Бутово-парк – 2" заметили парня, который вылез из окна многоэтажки и начал кричать, прося о помощи. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Героем истории стал 25-летний Саша Торчик, по совместительству манипулятор 80 lvl, который напился пива и нехитрым способом решил вернуть свою девушку. "Ромео" вылез из окна на 12-м этаже и начал просить о помощи, думая, что возлюбленная испугается за его жизнь и сразу же изменит своё решение в пользу отношений.

Однако где-то Саня просчитался, и в итоге его ожидания не совпали с реальностью. Парня просто затащили обратно в квартиру и вызвали полицию, а история о его "подвиге" разлетелась по всем соцсетям.