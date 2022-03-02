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2 марта, 11:04

ЦБ РФ повысил курс доллара до 103 рублей, евро — до 114

Так, курс американской валюты повышен на 11,5 рубля, европейской — на 11,6 рубля.

Банк России установил официальный курс доллара на 3 марта на уровне 103,24 рубля, а евро — на 114,55 рубля.

Так, курс американской валюты повышен на 11,5 рубля, европейской — на 11,6 рубля.

Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, поднявшись почти до $2230

Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, поднявшись почти до $2230

При этом цены на нефть продолжают расти — сегодня марка Brent на лондонской бирже ICE подорожала до 111,09 доллара за баррель впервые с июля 2014 года. Стоимость фьючерса на марку WTI выросла на 5,68% — до $109,28 за баррель.


Обложка © Pixabay

Александра Вишнякова

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