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7 марта, 17:51

В ООН призвали расследовать убийство члена делегации Киева на переговорах с РФ Киреева

Изначально сообщалось, что сотрудники СБУ ликвидировали его во время задержания по подозрению в госизмене, но в Киеве эту версию отвергают.

<p>Денис Киреев. Фото © <a href="https://belnaviny.by/politika/deputat-verxovnoj-rady-ukrainy-soobshhil-o-smerti-chlena-delegacii-po-peregovoram-s-rossiej.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belnaviny.by</a></p>

Денис Киреев. Фото © belnaviny.by

Убийство в Киеве члена делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева необходимо расследовать, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик.

"У меня нет информации [об убийстве Дениса Киреева]. Очевидно, что нужно изучить информацию", — сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос.

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Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании. По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, убийство переговорщика доказывает необходимость денацификации Украины. Он считает, что последние восемь лет в стране происходило "планомерное запугивание всех сторонников нормализации отношений с Россией". А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что убийство Дениса Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией.

Андрей Бражников

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