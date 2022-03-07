В ООН призвали расследовать убийство члена делегации Киева на переговорах с РФ Киреева

Изначально сообщалось, что сотрудники СБУ ликвидировали его во время задержания по подозрению в госизмене, но в Киеве эту версию отвергают.

Убийство в Киеве члена делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева необходимо расследовать, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик.