В ООН призвали расследовать убийство члена делегации Киева на переговорах с РФ Киреева
Денис Киреев. Фото © belnaviny.by
Изначально сообщалось, что сотрудники СБУ ликвидировали его во время задержания по подозрению в госизмене, но в Киеве эту версию отвергают.
Убийство в Киеве члена делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева необходимо расследовать, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик.
"У меня нет информации [об убийстве Дениса Киреева]. Очевидно, что нужно изучить информацию", — сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании. По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, убийство переговорщика доказывает необходимость денацификации Украины. Он считает, что последние восемь лет в стране происходило "планомерное запугивание всех сторонников нормализации отношений с Россией". А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что убийство Дениса Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией.