Командир 36-й бригады морпехов ВСУ обратился к Эрдогану с просьбой из катакомб "Азовстали"

Интересно, что майор просит турецкого лидера вывезти его с товарищами из Мариуполя и даже из Незалежной на территорию республики.

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ записал видеообращение к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В настоящее время Сергей Волына вместе с украинскими боевиками находится на заблокированном заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Уважаемый господин президент Реджеп Тайип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волына. Сейчас исполняю обязанности 36-й бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведёт бои в окружении уже 65 суток. С нами находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени, которым очень нужна помощь", — сказал боевик.

Кроме того, на заводе находятся нуждающиеся в помощи гражданские лица, заявил Волына. Он обратился к Эрдогану с занятной просьбой — вывезти украинских военных из Мариуполя и даже из Незалежной "на территорию Турции" и "гарантировать гарантии безопасности". Офицер говорит, что очень рассчитает на помощь президента.