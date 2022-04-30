С "Азовстали" вышли 25 мирных жителей, включая 6 детей

25 апреля Минобороны РФ объявляло режим тишины для эвакуации находящихся в предприятии гражданских, но она была сорвана.

Группа мирных жителей вышла с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, в котором укрываются остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. По его словам, всего предприятие покинули 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет.