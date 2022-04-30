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Опубликовано 30 апреля 2022, 14:59
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С "Азовстали" вышли 25 мирных жителей, включая 6 детей

Обложка © ТАСС/Петр Ковалев

Обложка © ТАСС/Петр Ковалев

25 апреля Минобороны РФ объявляло режим тишины для эвакуации находящихся в предприятии гражданских, но она была сорвана.

Группа мирных жителей вышла с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, в котором укрываются остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. По его словам, всего предприятие покинули 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. 25 апреля Минобороны РФ объявляло с 14:00 мск режим тишины для выхода находящегося в предприятии мирного населения, но эвакуация была сорвана.

С "Азовстали" вышла семья из трёх человек
С "Азовстали" вышла семья из трёх человек
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Андрей Бражников
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