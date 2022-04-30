Кулеба назвал "единственный путь" для воцарения мира на Украине

По оценке министра, такое развитие событий приведёт к достижению долговременного порядка и стабильности в стране.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для воцарения мира в Незалежной необходимо восстановить суверенитет Киева над всей территорией страны. Своим видением министр поделился с агентством Синьхуа.

"Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в её признанных международным сообществом границах", — сказал дипломат.