Кулеба назвал "единственный путь" для воцарения мира на Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / Francisco Seco
По оценке министра, такое развитие событий приведёт к достижению долговременного порядка и стабильности в стране.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для воцарения мира в Незалежной необходимо восстановить суверенитет Киева над всей территорией страны. Своим видением министр поделился с агентством Синьхуа.
"Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в её признанных международным сообществом границах", — сказал дипломат.
Ранее Лайф писал о том, что Кулеба ушёл от ответа на вопрос, сможет ли МККК посетить российских пленных на Украине. Он напомнил о визите Красного Креста в Москву, но при этом уточнил, что у Киева с организацией остаются хорошие рабочие отношения.