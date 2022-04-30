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Опубликовано 30 апреля 2022, 15:46
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Кулеба назвал "единственный путь" для воцарения мира на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / Francisco Seco

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / Francisco Seco

По оценке министра, такое развитие событий приведёт к достижению долговременного порядка и стабильности в стране.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для воцарения мира в Незалежной необходимо восстановить суверенитет Киева над всей территорией страны. Своим видением министр поделился с агентством Синьхуа.

"Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в её признанных международным сообществом границах", — сказал дипломат.

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Ранее Лайф писал о том, что Кулеба ушёл от ответа на вопрос, сможет ли МККК посетить российских пленных на Украине. Он напомнил о визите Красного Креста в Москву, но при этом уточнил, что у Киева с организацией остаются хорошие рабочие отношения.

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Анатолий Симоненко
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